Ebrar Karakurt ortalığı yıktı! İtalya'yı inletti

A Milli Futbol Takımımız'ın Letonya zaferi, Ebrar Karakurt'u sevince boğdu, duygusal anlar yaşattı. Ebrar maçı heyecan içinde takip etti. İtalya'da Novara takımında kariyerini sürdüren ve son zamanlarda performansıyla dikkat çeken Milli voleybolcumuz, evini "Burak" diye inletti.

"MODUMUZ BU"

Ebrar, çılgınlar gibi sevinç yaşadığı anları paylaştı. Zaferin ardından A Milli Futbol Takımı formalı fotoğrafını ve yüreğine dokunan Stefan Kuntz'un gözyaşlarına da yer verdi.

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