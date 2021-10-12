Ebrar Karakurt ortalığı yıktı! İtalya'yı inletti - Haberler Spor
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Ebrar Karakurt ortalığı yıktı! İtalya'yı inletti

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İtalya'nın Novara ekibinde kariyerini sürdüren Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, A Milli Futbol Takımı'nın son saniyede attığı gole çılgınlar gibi sevindi. Ebrar, İtalya'daki evini "Burak, gool" tezahüratıyla inletti. Ebrar, A Milli Takımı'nın formasını ve Stefan Kuntz'un ağladığı anları da paylaştı.

A Milli Futbol Takımımız'ın Letonya zaferi, Ebrar Karakurt'u sevince boğdu, duygusal anlar yaşattı. Ebrar maçı heyecan içinde takip etti. İtalya'da Novara takımında kariyerini sürdüren ve son zamanlarda performansıyla dikkat çeken Milli voleybolcumuz, evini "Burak" diye inletti.

Ebrar Karakurt ortalığı yıktı! Kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi

"MODUMUZ BU"

Ebrar, çılgınlar gibi sevinç yaşadığı anları paylaştı. Zaferin ardından A Milli Futbol Takımı formalı fotoğrafını ve yüreğine dokunan Stefan Kuntz'un gözyaşlarına da yer verdi.

Ebrar Karakurt ortalığı yıktı! İtalya'yı inletti
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