Spor dünyasında koronavirüs teşhisi konulan bireyler *Bu liste açıklamaların ardından güncellenmektedir.

*Bu liste açıklamaların ardından güncellenmektedir.







Futbol







Mikel Arteta - Arsenal





Callum Hudson-Odoi – Chelsea



Daniele Rugani, Blaise Matuidi – Juventus



Callum Horn, Timo Hübers – Hannover 96



Hyun-Jun Suk – Troyes



Luca Kilian – Paderborn



Jorge Jesus – Flamengo



Patrick Cutrone, German Pezella, Dusan Vlahovic – Fiorentina





Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala – Valencia



Omar Colley, Manolo Gabbiadini, Antonino Gumina, Morten Thorsby, Albin Ekdal, Fabio Depaoli – Sampdoria



İsmi açıklanmayan üç futbolcu - Alaves





Basketbol





Trey Thompkins – Real Madrid



Kevin Durant ve ismi açıklanmayan üç oyuncu – Brooklyn Nets





Rudy Gobert, Donovan Mitchell – Utah Jazz



Christian Wood – Detroit Pistons





Bisiklet







Fernando Gaviria, Maximiliano Richeze – Birleşik Arap Emirlikleri Bisiklet Takımı





Buz Hokeyi





Antti Törmanen – EHC Biel