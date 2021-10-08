Dünya Kupası yolunda ağır darbe! Ay-Yıldızlılar, Norveç engelini geçemedi

Dünya Kupası yolundaki kritik Norveç sınavında Türkiye istediğini alamadı. Rakibini yenmesi durumunda puanını 14'e çıkararak 2. sıraya yükselecek A Milli Takım, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 3. sırada kaldı.

KEREM, MİLLİ FORMAYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Takım, 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'yla golü buldu. Bu dakikadan itibaren oyunu rölantiye alan ve fazla gol şansı bulamayan Ay-Yıldızlılar, 41. dakikada Thorstvedt'le gelen beraberlik golüne engel olamadı. İkinci yarıya istekli başlayan milliler golün gelmediği her saniye temposunu biraz daha kaybetti ve karşılaşmada başka gol çıkmadı. 1-1 sona eren mücadelenin ardından Türkiye 3. sıradaki yerini korudu, Ay-Yıldızlılar, 11 Ekim Pazartesi deplasmanda Letonya'yla karşılaşacak.

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