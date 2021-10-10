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Dünya Kupası şansını zora sokan Milli Takım'da Merih Demiral: Takımdaki ortam gayet güzel

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Dünya Kupası şansını zora sokan Milli Takım'da Merih Demiral: Takımdaki ortam gayet güzel

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'yla oynayacak A Milli Takım'da Merih Demiral karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu. Merih, "3 puanı alıp şansımızı sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Takımdaki ortam gayet güzel, hocamız yeni geldi, taktiğini, mantalitesini bize aşılamaya çalışıyor" dedi.

Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçında Norveç'le 1-1 berabere kalan A Milli Takım, yarın Letonya'yla karşılaşacak. Norveç beraberliğiyle Dünya Kupası şansını zora sokan millilerde Merih Demiral, Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral'ın açıklamaları şöyle:

"ŞANSIMIZ SÜRÜYOR, FUTBOLDA HİÇBİR ŞEY BELLİ OLMAZ"

"3 puanı alıp şansımızı sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Takımdaki ortam gayet güzel, hocamız yeni geldi, taktiğini, mantalitesini bize aşılamaya çalışıyor. İnşallah Letonya maçından 3 puanla ayrılırız. Şansımız sürüyor, futbolda hiçbir şey belli olmaz.

"TAKIMDAKİ HERKES MÜCADELEYİ SONUNA KADAR GÖTÜRECEK"

Kazanmak çok önemliydi ama berabere kaldık. Takımdaki herkes mücadeleyi sonuna kadar götürecek, bunu takım içinde görüyoruz. 3 maçımız var, hiç belli olmaz, belki rakiplerin kaybedeceği puanlarla Dünya Kupası'na gideriz. İnşallah öyle olur, sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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Haber: Dünya Kupası şansını zora sokan Milli Takım'da Merih Demiral: Takımdaki ortam gayet güzel - Haberler Spor
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