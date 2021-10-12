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Dünya ikincisi milli güreşçi Burhan Akbudak'tan İBBSK Başkanı Keleş'e ziyaret

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Dünya ikincisi milli güreşçi Burhan Akbudak'tan İBBSK Başkanı Keleş'e ziyaret

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Burhan Akbudak, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş'i ziyaret etti.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Burhan Akbudak, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş'i ziyaret etti.

Fatih Keleş, makamında gerçekleşen ziyarette Burhan Akbudak'ın başarısından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Milli güreşçinin elde ettiği başarının ilerisi için kendilerini motive ettiğini belirten Keleş, "Biz tüm branşlarımızda en üst seviyede başarı hedefliyoruz. Bundan sonra da yapılanmamızı daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Sporcularımızın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Burhan Akbudak ise "Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarıştım. İlk turnuvamda gümüş madalya kazanmanın mutluğunu ve gururunu yaşıyorum. Her zaman yanımda olan kulübüme ve başkanım Fatih Keleş'e teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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