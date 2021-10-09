Doğanşehir'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde, Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli sportif etkinlikler düzenleniyor.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Doğanşehir İlçesinde Atletizm 100 ve 400 metre Erkek-Kadın yarışması, Erkekler Bilek Güreşi ve Masa Tenisi turnuvası yapıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizesi ile dolu dolu geçen ve 4-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında sportif faaliyetlerde dereceye giren sporculara ise hediyeleri veriliyor. - MALATYA