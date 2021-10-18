Diyarbekirspor'da galibiyet sevinci

NİĞDE (İHA) - Niğde Anadolu Futbol Kulübünü ilk 45 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup eden Diyarbekirspor, 8'inci haftada ikinci galibiyetine imza attı. Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, "Sıkıntılı geçen haftaların ardında gelen bu galibiyetle inşallah çıkış sürecimiz başlamıştır" dedi.

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta çıkış arayan Diyarbekirspor, aradığı morali Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında buldu. Rakibin 18. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı karşılaşmada 14. dakikada Gökhan Meral ile 1-0 öne geçen yeşil-kırmızılı takım, 38. dakikada Batuhan Süer ve 45. dakikada Şahin Şafakoğlu'nun golleriyle devreyi 3-0 önde tamamlayarak, maçı da bu skorla kazandı ve haftalar sonra 3 puanla tanıştı. Diyarbekirspor, 9. hafta karşılaşmasında 23 Ekim Cumartesi günü komşu kent Adıyaman'da Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

"Bu galibiyet inşallah milat olacak"

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, iyi bir kadro kurmalarına rağmen lige iyi başlayamadıklarını, arka arkaya gelen kötü sonuçların takımda moral çöküntüsü meydana getirdiğini söyledi. Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçını bu anlamda bir kırılma noktası olarak gördüklerini anlatan Avşar, "Önemli oyuncularımızın sakatlığı nedeniyle kadro sıkıntısı yaşadığımız dönemde gelen bu galibiyet üzerimizdeki olumsuz tabloyu ortadan kaldırmamızı sağladı. İyi bir oyunla galip gelen takımımızı tebrik ediyoruz. Diyarbekirspor'un yeri buralar değil. İnanıyorum ki bu galibiyet bir milat oldu ve bundan sonra üst üste iyi sonuçlar alarak bir an önce hedeflediğimiz üst sıralara yerleşeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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