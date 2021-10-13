Diyarbakır takımları 2 ve 3. grupta mücadele edecek - Haberler Spor
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Diyarbakır takımları 2 ve 3. grupta mücadele edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbakır takımları 2 ve 3. grupta mücadele edecek

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde yeni sezonda 6 takımla temsil edilecek olan Diyarbakır takımlarının hangi grupta yer alacağı çekilen kura ile belirlendi.

DİYARBAKIR (İHA) - Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde yeni sezonda 6 takımla temsil edilecek olan Diyarbakır takımlarının hangi grupta yer alacağı çekilen kura ile belirlendi. Diyarbakırspor, 1. bölge 2. grupta mücadele edecek.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde yeni sezonda 6 takımla temsil edilecek olan Diyarbakır takımlarının hangi grupta yer alacağı çekilen kura ile belirlendi. 1. bölgede yer alan Diyarbakır takımlarından 3'ü 2. ve 3'ü de 3. gruba düştü. 2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig, her biri üç ayrı gruptan oluşan 9 bölgede toplam 27 grupta 260 takımın katılımıyla oynanacak. Yeni sezon 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak.

Takımların oynayacağı guruplar şöyle:

1.Bölge 2. Grup: Diyarbakırspor, Bağlar Belediyespor, Silvan Belediyespor, Batman 72 Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor, Kızıltepe Sportif, Mardin Mazıdağı Fosfatspor, Muş 1984 Muşspor, Muş Belediyespor

1.Bölge 3. Grup: 12 Bingölspor, Karlıova Yıldırımspor, Fırat Üniversitesi, Elazığ Yolspor, Elazığ Kovancılar Belediyespor, Dersimspor, Çınar Belediyespor, Bismil 21Spor, Bismil 1936Spor - DİYARBAKIR

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Haber: Diyarbakır takımları 2 ve 3. grupta mücadele edecek - Haberler Spor
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