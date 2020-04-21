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Mauricio Isla, Güngören, Spor

Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi

Kendi isteğiyle İstanbul Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdunda karantinaya alınan Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın eşi, yurdun penceresinde telefonuyla uğraşırken görüntülendi.

21.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:32
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla ailesi ile birlikte Güngören'de bir devlet yurdunda karantinaya alındı. Isla'nın eşi Gala Caldirola yurdun penceresinde görüntülendi.

KENDİ İSTEĞİYLE YURDA YERLEŞTİ

Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Mauricio Isla'nın eşi ve kızı, Şili'den gelmelerinin ardından Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. Eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla, kendi isteğiyle yurda yerleşti.

KARANTİNA SÜRESİ CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

Devlet yurdunda bulunan Fenerbahçeli Mauricio Isla ve ailesinin karantina süresinin Cuma günü son bulacağı öğrenilirken, Isla'nın eşi Gala Caldirola yurt odasının penceresinde görüntülendi.Gala Caldirola bir süre hava alıp telefonuyla ilgilendikten sonra içeriye girdi.

Gala Caldirola, yurt penceresinde böyle görüntülendi;

Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi

Kaynak: DHA

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