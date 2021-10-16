Derbide Uğurcan mı, Altay mı fark yaratacak? İstatistikler bir ismi işaret ediyor

Süper Lig'de haftanın en kritik maçı Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında. Bu karşılaşmada iki yıldız kalecinin göstereceği performans merak konusu oldu. A Milli Takım'da forma rekabetinde olan Uğurcan ve Altay, takımlarının en önemli oyuncularından. Bu sezon Uğurcan Çakır, bazı istatistiklerde ligin zirvesinde.

30 KURTARIŞ YAPTI

Uğurcan Çakır, bu sezon 8 maçta da forma giydi, kalesinde 8 gol gördü. Uğurcan 2 maçta gol yemedi. Yüzde 79 kurtarış yüzdesi var. Toplam 30 kurtarış yaptı. Ligin zirvesinde. Ancak topu oyuna sokma becerisi bu sezon iyi değil. Yüzde 65 topu oyuna sokma becerisi var. Trabzonspor'da Uğurcan topları daha uzun kullanıyor. Ayrıca Bordo-Mavililer, Fenerbahçe'ye nazaran çok daha açık oynuyor. Fenerbahçe denge ve geçiş oyunu takımı.

6 GOL YEDİ

Fenerbahçe'nin ligdeki 8 maçında da kalede Altay vardı. Altay, 3 maçta gol yemedi. Yediği gol sayısı 6. Yüzde 74 kurtarış yüzdesine sahip, toplam kurtarış sayısı ise 17. Altay'ın topu oyuna sokma yüzdesi de yüzde 76. Altay Bayındır, Uğurcan'a nazaran daha kısa ve risksiz paslarla oynuyor.

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