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Denizlispor'da yüzler gülüyor

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor
Denizlispor'da yüzler gülüyor

TFF 1'inci Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine iç sahada Balıkesirspor'u uzatmada 2-1 mağlup ederek son veren Altaş Denizlispor, haftaya moralli başladı.

TFF 1'inci Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine iç sahada Balıkesirspor'u uzatmada 2-1 mağlup ederek son veren Altaş Denizlispor, haftaya moralli başladı. Ligde bay takım olarak geçireceği hafta sonu öncesi hata yapmayan yeşil-siyahlı ekip, 2 günlük izinden sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Ekim Çarşamba günü Şile Yıldızspor'la evinde oynayacağı maçın hazırlıklarının startını verdi.

Üst üste deplasmana gitmeyip ligde 31 Ekim Pazar günü de Kocaelispor'u ağırlayacak Denizli, galibiyetleri seri hale getirmeye çalışacak.Öte yandan Denizlispor'da Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Başkan Mehmet Uz ve yeşil-siyahlı yönetim kurulunu ziyaret etti. Mehmet Uz ve ekibinin çalışmalarını takdir ettiğini belirten Kenan Yıldız, sezonun geri kalanında takıma başarı dileklerini iletti.


Denizlispor'da yüzler gülüyor

Denizlispor'da yüzler gülüyor

Denizlispor'da yüzler gülüyor

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Spor Haberleri
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