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Denizlispor'a prim dopingi

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor
Denizlispor'a prim dopingi

Altaş Denizlispor'da yönetim, sahalarında oynayıp 2-1 kazanarak moral depoladıkları Balıkesirspor maçının primini 10'ar bin TL'ye yükseltti.

Altaş Denizlispor'da yönetim, sahalarında oynayıp 2-1 kazanarak moral depoladıkları Balıkesirspor maçının primini 10'ar bin TL'ye yükseltti.

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında evinde Balıkesirspor'u 90+4'üncü dakikada Kevin Mayi'nin ayağından bulduğu golle yenip kritik bir 3 puan kazanan Denizlispor'da yönetim kesenin ağzını açtı.Yeşil-siyahlı ekibin kurmayları, Balıkesirspor maçının futbolcu başına 7 bin TL olan galibiyet primini 10 bin TL'ye çıkarttı. Ligde bu haftayı bay takım olarak geçecek Denizli ekibi, oyuncuların 31 Ekim'deki Kocaelispor maçına daha iyi motive olabilmeleri için bu maçın galibiyet primini de 15'er bin TL'ye yükseltti.


Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Spor Haberleri
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