Cüneyt Çakır, BAE'ye gidiyor! Arap Körfez Ligi'nde düdük çalacak
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Arap Körfez Ligi'nde 22 Ekim Cuma günü oynanacak Al Ahly-Al Jazira karşılaşmasında düdük çalacak.
22 Ekim Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanacak Al Ahly-Al Jazira maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
CÜNEYT ÇAKIR'IN YARDIMCILIKLARINI BAHATTİN DURAN VE TARIK ONGUN YAPACAK
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın Arap Körfez Ligi'nde yöneteceği Al Ahly-Al Jazira maçında yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
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