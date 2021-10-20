Cüneyt Çakır, BAE'ye gidiyor! Arap Körfez Ligi'nde düdük çalacak - Haberler Spor
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Cüneyt Çakır, BAE'ye gidiyor! Arap Körfez Ligi'nde düdük çalacak

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Cüneyt Çakır, BAE'ye gidiyor! Arap Körfez Ligi'nde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Arap Körfez Ligi'nde 22 Ekim Cuma günü oynanacak Al Ahly-Al Jazira karşılaşmasında düdük çalacak.

22 Ekim Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanacak Al Ahly-Al Jazira maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

CÜNEYT ÇAKIR'IN YARDIMCILIKLARINI BAHATTİN DURAN VE TARIK ONGUN YAPACAK

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın Arap Körfez Ligi'nde yöneteceği Al Ahly-Al Jazira maçında yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Cüneyt Çakır, BAE'ye gidiyor! Arap Körfez Ligi'nde düdük çalacak

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