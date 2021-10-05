Çocuğunu düşüren Merve Terim, tehlikeye böyle dikkat çekmişti: Risklerimin farkındayım - Haberler Spor
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Çocuğunu düşüren Merve Terim, tehlikeye böyle dikkat çekmişti: Risklerimin farkındayım

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Çocuğunu düşüren Merve Terim, tehlikeye böyle dikkat çekmişti: Risklerimin farkındayım

Karnındaki bebeğini kaybeden Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, 1 ay önce yaptığı açıklamada riskli bir hamilelik süreci geçireceğini belirtmişti. Çetin yaptığı açıklamada, "Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum" demişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hamile olan kızı Merve Terim Çetin bebeğini düşürdü. Sosyal medyadan acı haberi veren Çetin, "Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi" ifadelerini kullandı. Merve Terim Çetin yaklaşık 1 ay önce yaptığı açıklamada riskli bir hamilelik süreci geçireceğinin mesajını vermişti.

İlk çocuğu Yaman'ı 6,5 aylık hamileyken erken doğum yaparak dünyaya getiren Merve Terim Çetin, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"BEN BU HAYATTA EN ÇOK ANNE OLMAYI SEVDİM"

Biz aslında bu fotoğrafta 4 kişiyiz, bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım. Anne olmak demek, birlikte büyümektir. Hatta derler ya kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir. Biz de aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik. Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiç bir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda. Ve bu yük biz prematüre annelerinde tahmin ettiğinizden de fazla.

"RİSKLERİMİN FARKINDAYIM"

Ama bütün bu zor süreçlerin yanında, bu güzelliği tekrar yaşayabilmek, Yaman'ın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor" diye Terim "Bunun için de binlerce kez şükrediyorum. Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum, beni bir müddet dualarınızda misafir etmeniz dileğiyle... "

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Haber: Çocuğunu düşüren Merve Terim, tehlikeye böyle dikkat çekmişti: Risklerimin farkındayım - Haberler Spor
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