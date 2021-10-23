Chelsea, Norwich City'i 7 bitirdi! - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Chelsea, Norwich City'i 7 bitirdi!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Chelsea, Norwich City'i 7 bitirdi!

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de karşılaştığı Norwich City'i 7-0'lık skorla mağlup etti.

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de karşılaştığı Norwich City'i 7-0'lık skorla mağlup etti. Norwich'te milli futbolcu Ozan Kabak 90 dakika forma giydi.

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Norwich City ile karşı karşıya geldi. Chelsea ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı mücadeleden 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekibin gollerini 8, 85 (pen.) ve 90 dakikada Mason Mount, 18. dakikada Callum Hudson-Odo, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell ve 62. dakikada Maximillian Aarons kendi kalesine attı.

Ligde üst üst üçüncü galibiyetini alan Maviler, puanını 22'ye yükseltti. Bu sezon daha galibiyeti bulunmayan Norwich City ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

Norwich'te mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Chelsea, Norwich City'i 7 bitirdi!

Chelsea, Norwich City'i 7 bitirdi!

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Ronaldo dillere düşmek istemiyor! 'Yapamazsam futbolu bırakırım' deyip 3 madde sıraladı

Ronaldo dillere düşmek istemiyor! "Yapamazsam futbolu bırakırım" deyip 3 madde sıraladı

 Dünyaca ünlü eski futbolcu Evra'dan yıllar sonra gelen itiraf: Cinsel tacize uğradım

Dünyaca ünlü eski futbolcu Evra'dan yıllar sonra gelen itiraf: Cinsel tacize uğradım

 Mesut Özil, Premier Lig'e mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü

Mesut Özil, Premier Lig'e mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title