Bursaspor'un Kocaeli kampında tempo arttı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'un Kocaeli kampında tempo arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'un Kocaeli kampında tempo arttı

Kocaeli'de kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor'da tempo arttı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor'da tempo arttı. Teknik Direktör Özcan Bizati, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.

Hazırlıklarını Kocaeli'de sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman hücum çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'un Kocaeli kampında tempo arttı

Bursaspor'un Kocaeli kampında tempo arttı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Bergen Ebru Şallı Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Serdar Aziz Gökhan Töre Alex Teixeira Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursaspor'un Kocaeli kampında tempo arttı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 19:47:38. #1.12#