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Bursaspor kritik 5 maça çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor kritik 5 maça çıkacak

Boluspor galibiyeti sonrası gözünü önündeki maçlara diken Bursaspor'u 5 dikkat çeken karşılaşma bekliyor.

Boluspor galibiyeti sonrası gözünü önündeki maçlara diken Bursaspor'u 5 dikkat çeken karşılaşma bekliyor.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor'u 3-1'le geçen Bursaspor'u zorlu karşılaşmalar bekliyor. Önümüzdeki hafta Balıkesirspor deplasmanına gidecek olan yeşil-beyazlı takım, hemen 3 gün sonra evinde Türkiye Kupası maçına çıkacak. Ceyhanspor'u ağarlayacak olan Bursaspor, yine Timsah Park'ta bu kez ligde Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Yeşil-beyazlı takım daha sonra 7 Kasım'da Kocaelispor'la çok kritik bir deplasman maçına çıkacak. Bu karşılaşma sonrası milli araya girecek olan liglerin ardından Timsah, evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Bursaspor bu maçların hepsinden galibiyetler ayrılmanın peşinde. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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