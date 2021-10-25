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Bursaspor'da Ceyhanspor maçı hazırlıkları başladı

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Bursaspor'da Ceyhanspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, çarşamba akşamı Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda karşılaşacağı Ceyhanspor maçının hazırlıklarına başladı.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Bursaspor, çarşamba akşamı Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda karşılaşacağı Ceyhanspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda sahasında Ceyhan Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretinde idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan Balıkesirspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları süren Ramazan Keskin, Cristobal Jorquera ve Mehmet Erdem Uğurlu'nun tedavilerine devam edildi. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

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