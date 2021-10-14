Özel gözlük yapıldı! Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e Edgar Davids modeli - Haberler Spor
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Özel gözlük yapıldı! Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e Edgar Davids modeli

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A Milli Takım'ın Norveç maçında gözünden sakatlanan Serdar Aziz, tıpkı Edgar Davids gibi özel bir gözlükle sahaya çıkacak. Serdar için tıpkı efsane David ve Beşiktaşlı Montero'nun Atletico Madrid'de oynadığı dönemdeki gibi özel bir gözlük tasarlandı.

Serdar Aziz, Norveç maçında 65. dakikada Thorsby'nin faulüyle gözünden sakatlanmış ve kadrodan çıkarılmıştı. Tecrübeli stoperin özel bir gözlükle Trabzonspor deplasmanında sahada olması bekleniyor.

Özel gözlük yapıldı! Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e Edgar Davids modeli

DAVİDS MODELİ

Sabah'ın haberine göre, Göz kapağında yırtılma olan ve gözü hafif hasar gören tecrübeli oyuncunun pazar günü sahada olması için yoğun çaba sarf ediliyor. Serdar için daha önce Edgar Davids ve Beşiktaşlı Montero'nun Atletico Madrid'de yaptığı gibi özel gözlük tasarlandı.

TEST EDİLECEK

Bu gözlüğün özelliği darbeye dayanıklı olması. Böylelikle Serdar, gözündeki probleme rağmen antrenmanlara çıkabilecek. İdmanlarda Serdar'ın gözlüklü performansı test edilecek.

Özel gözlük yapıldı! Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e Edgar Davids modeli
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Haber: Özel gözlük yapıldı! Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e Edgar Davids modeli - Haberler Spor
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