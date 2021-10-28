Bu akşam maç var mı? 28 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 28 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın birçok liginde maçlar oynanacak. Bu akşam İngiliz Lig Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Lig Kupası, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacak.

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

20:45 | Adana Demirspor - Niğde Anadolu | A Spor

SERİA A

21.45 | Napoli - Bologna | S Sport Plus/ S Sport 2

LA LİGA

20.00 | Celta Vigo - Real Sociedad | Smart Spor/ S Sport Plus

21.00 | Granada - Getafe | Smart Spor 2

22.30 | Levante - Atletico Madrid | Smart Spor HD/ S Sport Plus

PORTEKİZ LİG KUPASI

22.15 | Braga - Paços Ferreira | Bilyoner TV

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