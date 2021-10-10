Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde 1.31.04.103'lük derece elde etti

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1 saat 31 dakika 4.103 saniyelik derece elde etti.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 14.584 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki takım arkadaşı Sergio Perez ise Bottas'ın 33.471 saniye arkasında yer aldı.

Dereceler

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu: