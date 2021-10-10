Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde 1.31.04.103'lük derece elde etti - Haberler Spor
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Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde 1.31.04.103'lük derece elde etti

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde 1.31.04.103'lük derece elde etti

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1 saat 31 dakika 4.103 saniyelik derece elde etti.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1 saat 31 dakika 4.103 saniyelik derece elde etti.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 14.584 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki takım arkadaşı Sergio Perez ise Bottas'ın 33.471 saniye arkasında yer aldı.

Dereceler

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:

SürücüTakımSüre
1Valtteri BottasMercedes1.31.04.103
2Max VerstappenRed Bull+14.584
3Sergio PerezRed Bull+33.471
4Charles LeclercFerrari+37.814
5Lewis HamiltonMercedes+41.812
6Pierre GaslyAlphaTauri+44.292
7Lando NorrisMcLaren+47.213
8Carlos SainzFerrari+51.526
9Lance StrollAston Martin+82.018
10Esteban OconAlpine+1 tur
11Antonio GiovinazziAlfa Romeo+1 tur
12Kimi RaikkonenAlfa Romeo+1 tur
13Daniel RicciardoMcLaren+1 tur
14Yuki TsunodaAlphaTauri+1 tur
15George RussellWilliams+1 tur
16Fernando AlonsoAlpine+1 tur
17Nicholas LatifiWilliams+1 tur
18Sebastian VettelAston Martin+1 tur
19Mick SchumacherHaas+2 tur
20Nikita MazepinHaas+2 tur

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