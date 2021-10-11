Biri 11, diğeri 15 yaşında! Futbolcu akrabalarının cinsel istismarı, kız kardeşlerin hayatını kabusa çevirdi
İstanbul'da 7 ve 11 yaşındaki iki kız kardeş, sebepsiz yere sinir krizleri geçirmeye başlayınca tedavi altına alındı. 5 yıl önce yaşanan olayda tedavi gören kızların 2. Lig takımı futbol oyuncusu akrabalarının cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Çocuklar ifadelerinde şahsın özel bölgelerine dokunduğunu ve kendilerini tuvalete kilitlediğini anlattı. Şimdi yaşları 11 ile 15 olan kızlar yaşadıkları travma sonrası halen öfke krizleri yaşarken, akraba E.K.'nin ise 25 yıla kadar hapsi isteniyor.
İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan olayda yaklaşık 5 yıl önce, 7 yaşındaki S.K. ve 11 yaşındaki E.K. isimli iki kardeş, çocuk yaşlarında olmalarına rağmen sinir krizi geçirmeye başladı. Aile, kızlarına ne olduğunu anlayamazken iki kardeşin öfke nöbetleri, sinir krizlerine dönüşmeye başladı.
Sabah'ın haberine göre, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gören iki kardeşin durumu her geçen gün kötüye gidiyordu. Henüz çocuk yaşlarında hastanede tedavi altına alınan kardeşler, tedaviye yanıt vermeye başladı.
İki kardeşin günler sonra bir akrabası tarafından istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Dedelerinin kanser tedavisi görmesi nedeniyle yıllar süren istismara sessiz kalan iki kardeşin psikolojilerinin bozulduğu belirlendi. S.K. ve E.K.'nin 2009 yılından itibaren istismara uğradıkları, ailesinin ise durumu fark edemedikleri ve bu nedenle kardeşlerin psikolojik rahatsızlık yaşadığı tespit edildi. Hastane, yapılan tedavi sonrası savcılığa durumu ihbar etti.
Anne Zeyno K., kızı E.'nin halen 15 yaşında, S.'nin ise 11 yaşında olduğunu, son 4-5 yıldır öfke kontrolü problemi yaşadığı için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürdüğünü tedavi olduğunu, burada kızının tedavi sırasında yaşadıkları istismardan haber dar olduklarını anlattı.
Kızlarının istismara uğradığını öğrendikten sonra kalp krizi geçiren baba ise, kızlarının tedavi görüp iyileşmesini istediğini, bu nedenle akrabasından şikayetçi olduğunu söyledi.
Savcılıkta mağdur S.K., yıllar süren cinsel istismara ablasının da maruz kaldığını, evde yalnız oldukları için sürekli eve giren akrabasının özel bölgelerine dokunduğunu, istismar ettiğini, kendisini ve ablasını tuvalete kilitleyerek akşama kadar tuvalette beklediklerini ve yaşadıklarını psikiyatriye anlattı.
Aile, kızlarının daha fazla yıpranmaması için şikayetçi olmadıklarını söyledi. 2. Lig takımı futbol oyuncusu akraba ise, çocuklar tarafından yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, akraba E. K. Hakkında her iki mağdura karşı, geniş zaman dilimi içerisinde birden fazla çocuğun cinsel istismarı suçunu, yine mağdurları cinsel istismar sırasında zorla, korku ile alıkoyması nedeniyle de, cinsel amaçlı alıkoyma suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. 25 yıla kadar hapsi istenen akraba, 'İki Ayrı Çocuğun Cinsel İstismarı, İki Ayrı Çocuğu Cinsel Amaçlı Alıkoyma' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.