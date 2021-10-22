Bir hayal kırıklığı da Altay Bayındır! Her gelen top gol oluyor - Haberler Spor
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Bir hayal kırıklığı da Altay Bayındır! Her gelen top gol oluyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Bir hayal kırıklığı da Altay Bayındır! Her gelen top gol oluyor

Altay Bayındır, bu sezon beklentilerin bir hayli gerisinde. Son 9 maçta Fenerbahçe kalesi tam 15 gol gördü. Altay'ın yan toplardaki eksikliğini giderememesi taraftarın sabrını taşırmaya başladı. Berke Özer formaya göz kırpıyor.

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay, geçen sezonki performansında değil. Sarı-Lacivertliler 4. haftadaki Sivasspor maçından beri kalesinde gol görüyor. Fenerbahçe ligde son 6 maçta kalesinde 9 gol gördü.

Bir hayal kırıklığı da Altay Bayındır! Gol yemediği maç yok

AVRUPA LİGİ KARNESİ ÇOK DAHA KÖTÜ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta ise kalesinde 6 gol gördü. Altay'ın serbest vuruşlarda ve yan toplardaki zaafiyeti devam ediyor. Taraftarların bir kısmı Berke'nin de kalede denenmesinin zamanı olduğunu düşünüyor.

SAKATLIKTAN SONRASI İYİ DEĞİL

Geçen sezon el bileği kırılan Altay, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldı. Altay'ın ameliyattan dolayı eski performansını yakalayamadığı konuşuluyor.

Altay Bayındır'lı Fenerbahçe kalesi performansı:

Fenerbahçe 1-1 Sivasspor

Başakşehir 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-1 Giresunspor

Hatayspor 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa

Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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