Bir hayal kırıklığı da Altay Bayındır! Her gelen top gol oluyor
Altay Bayındır, bu sezon beklentilerin bir hayli gerisinde. Son 9 maçta Fenerbahçe kalesi tam 15 gol gördü. Altay'ın yan toplardaki eksikliğini giderememesi taraftarın sabrını taşırmaya başladı. Berke Özer formaya göz kırpıyor.
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay, geçen sezonki performansında değil. Sarı-Lacivertliler 4. haftadaki Sivasspor maçından beri kalesinde gol görüyor. Fenerbahçe ligde son 6 maçta kalesinde 9 gol gördü.
AVRUPA LİGİ KARNESİ ÇOK DAHA KÖTÜ
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta ise kalesinde 6 gol gördü. Altay'ın serbest vuruşlarda ve yan toplardaki zaafiyeti devam ediyor. Taraftarların bir kısmı Berke'nin de kalede denenmesinin zamanı olduğunu düşünüyor.
SAKATLIKTAN SONRASI İYİ DEĞİL
Geçen sezon el bileği kırılan Altay, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldı. Altay'ın ameliyattan dolayı eski performansını yakalayamadığı konuşuluyor.
Altay Bayındır'lı Fenerbahçe kalesi performansı:
Fenerbahçe 1-1 Sivasspor
Başakşehir 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Giresunspor
Hatayspor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa
Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp