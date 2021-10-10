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Beşiktaşlı oyuncu Kenan Karaman ameliyat edildi

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Beşiktaşlı oyuncu Kenan Karaman ameliyat edildi

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile oynadıkları maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile oynadıkları maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ameliyatı başarılı geçen Kenan Karaman'ın rehabilitasyon sürecine başlanıldığı aktarıldı.

Kenan Karaman'a plak ve vida ile tespit uygulandığı kaydedildi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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