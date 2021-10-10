Beşiktaşlı oyuncu Kenan Karaman ameliyat edildi
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile oynadıkları maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman'ın ameliyat edildiğini duyurdu.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile oynadıkları maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman'ın ameliyat edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ameliyatı başarılı geçen Kenan Karaman'ın rehabilitasyon sürecine başlanıldığı aktarıldı.
Kenan Karaman'a plak ve vida ile tespit uygulandığı kaydedildi.
AA / Süha Gür - Spor Haberleri