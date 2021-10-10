Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalyanın sahibi oldu - Haberler Spor
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Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalyanın sahibi oldu

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Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalyanın sahibi oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülük maçında İtalya, Belçika'yı 2-1 yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Belçika'da Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'ya elenen İtalya ile Fransa'yı geçemeyen Belçika karşı karşıya geldi. Torino'da yer alan Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İtalya 2-1 kazandı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

BATSHUAYI, 90 DAKİKA SAHADA KALDI

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Barella ile 65. dakikada penaltıdan Berardi kaydetti. Belçika, 86. dakikada de Ketelaere'nin golüyle umutlansa da geri dönüşü gerçekleştiremedi. Belçika'da Lukaku'nun eksikliğinde Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi ilk 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı.

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