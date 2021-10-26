Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası kıl payı atlatıldı! İşte Josef ve Vida kavgasının çıkış nedeni - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası kıl payı atlatıldı! İşte Josef ve Vida kavgasının çıkış nedeni

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2-1 kazanılan G.Saray derbisinde Josef ve Vida burun buruna geldi. İki futbolcunun kavgasını takım arkadaşları önledi. Josef'in Vida'ya, "Böyle adam mı paylaşılır?" dediği ve bu yüzden gerilim çıktığı öğrenildi.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Kara Kartal'ın 2-1 önde olduğu anlarda Josef De Souza ile Domagoj Vida arasında gerginlik yaşandı. 81. dakikada Josef de Souza, Vida'ya serzenişte bulundu. Bunun üzerine Vida da sert sözler sarf etti. Sonra ikili birbirinin üzerine yürüdü.

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakasının benzeri kıl payı atlatıldı! İşte Josef ve Vida arasında yaşanlanlar

İTİNCE ORTALIK GERİLDİ

Ajansspor'un haberine göre; Josef, "Böyle adam mı paylaşılır? Hep bunu yapıyoruz" diye yüklendi. İki oyuncu da birbirinin üzerine yürüdü. Josef, daha da sert tepki vererek Vida'yı ittirdi. Takım arkadaşları olay yerine koşup araya girdi.

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakasının benzeri kıl payı atlatıldı! İşte Josef ve Vida arasında yaşanlanlar

ÖPÜCÜK POZU

Maçın ardından galibiyette gelince gerginlik son buldu. İki oyuncu birbirine sarıldı. Vida'nın Josef'i öptüğü poz paylaşıldı ve olay kapandı.

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakasının benzeri kıl payı atlatıldı! İşte Josef ve Vida arasında yaşanlanlar

Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası kıl payı atlatıldı! İşte Josef ve Vida kavgasının çıkış nedeni
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