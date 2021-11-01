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Beşiktaş Sporting maçını Karasev yönetecek

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Beşiktaş Sporting maçını Karasev yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanacak Sporting CP-Beşiktaş mücadelesini Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanacak Sporting CP- Beşiktaş mücadelesini Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın, 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Sporting CP ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. C Grubu'ndaki bu zorlu müsabakada Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kirill Levnikov olacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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