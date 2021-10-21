Nagelsmann korona virüse yakalandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nagelsmann korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nagelsmann korona virüse yakalandı

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, korona virüse yakalandı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, korona virüse yakalandı.

Alman ekibi Bayern Münih'in Teknik Direktörü Julian Nagelsmann korona virüse yakalandı. Dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Portekiz'de Benfica'yı 4-0 mağlup eden Bayern Münih'te Teknik Direktör Nagelsmann takımının başında gribal enfeksiyon sebebiyle yer almamıştı. Alman ekibinden yapılan açıklamada 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını olmasına rağmen korona virüs testinin pozitif çıktığı ve Portekiz'den ambulans uçakla Almanya'ya döneceği belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Her şey maçın son 20 dakikasında oldu! Benfica, Bayern Münih karşısında neye uğradığını şaşırdı

Her şey maçın son 20 dakikasında oldu! Benfica, Bayern Münih karşısında neye uğradığını şaşırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title