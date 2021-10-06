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Batman Valisi Hulusi Şahin sporculara malzeme dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Batman Valisi Hulusi Şahin sporculara malzeme dağıttı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Belediyespor Kulübü bünyesinde farklı branşlarda faaliyet yürüten 500 sporcuya malzeme hediye etti.

BATMAN (İHA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Belediye spor Kulübü bünyesinde farklı branşlarda faaliyet yürüten 500 sporcuya malzeme hediye etti.

Vali Şahin, malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada gençlere ve spor yapmak isteyen her yaştan Batmanlıya hizmet edecek bütün imkanları sağlamanın arayışları içerisinde olduklarını söyledi. Vali Şahin, "Hedefimiz sadece profesyonel olacak bu işi bir meslek olarak yapmak isteyen sporcu yetiştirmek değil, bunun yanında sporu bir yaşam tarzı haline getirmeyi, daha sağlıklı bir hayatı kendine ilke edinen bireyleri topluma kazandırmak. Böylece hem fiziksel hem de mental olarak daha sağlıklı bir şehir ve insan oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de arttık yaz bitti kışa dönüyoruz. Ama spor bitmiyor. Spor branşlarımız mevsim koşullarına uygun olarak sporunu devam edecek. Batman Belediyesi 15 branşta hizmet veriyor. Batman Belediyesi'nin paydaş amatör kulüpleri var. Onlar da hizmet veriyorlar. Bunun dışında gençlik spor il müdürlüğümüz pek çok alanda hizmet veriyor. 7 bin 600 çocuğumuz bir yıl boyunca hizmet almış. Bu 15 branşın içinde voleybol, basketbol, hentbol, masatenisi, yüzme, güreş, tenis, kickboks, dart, badminton, okçuluk, kadın futbolu, aerobik, plates ve fitnes var" dedi.

Daha sonra Şahin sporculara tek tek malzeme hediye ederek, kısa bir spor etkinliği yaptı. Şahin'in penaltı vuruşundaki başarısı büyük beğeni topladı.

Vali Hulusi Şahin'in spor malzemesi dağıttığı sporcular arasında yer alan genç sporcu Mehmet Siraç Bilir, "Valimiz bize hediyeler dağıttı, çok teşekkür ederim. Çalışmalar çok iyi gidiyor, çabaladık buraya kadar geldik. Valimiz de bize ziyarete geldi. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. - BATMAN

Batman Valisi Hulusi Şahin sporculara malzeme dağıttı

Batman Valisi Hulusi Şahin sporculara malzeme dağıttı

Batman Valisi Hulusi Şahin sporculara malzeme dağıttı

Batman Valisi Hulusi Şahin sporculara malzeme dağıttı

Batman Valisi Hulusi Şahin sporculara malzeme dağıttı

Batman Valisi Hulusi Şahin sporculara malzeme dağıttı

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Haber: Batman Valisi Hulusi Şahin sporculara malzeme dağıttı - Haberler Spor
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