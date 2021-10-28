Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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Salon: AntakyaHakemler: Andrada Csender (Romanya), Denys Povorozniuk (Ukrayna), Amalia Marchis (Romanya)Hatayspor: Wiley 20, İdal Yavuz, Gorini 21, Büşra Akbaş, Ayşegül Günay 2, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ökten 6, Brown 22, Elif Emirtekin 14Panathinaikos: Reed 24, Ziaka, Stamati, Lymoura...
Salon: Antakya
Hakemler: Andrada Csender ( Romanya ), Denys Povorozniuk ( Ukrayna ), Amalia Marchis (Romanya)
Hatayspor : Wiley 20, İdal Yavuz, Gorini 21, Büşra Akbaş, Ayşegül Günay 2, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ökten 6, Brown 22, Elif Emirtekin 14
Panathinaikos: Reed 24, Ziaka, Stamati, Lymoura 3, Vintsilaiou 6, Bountouri 2, Grigoropoulou, Stach 4, Mylonaki 2, Holmes 12, Chatzinikolaou 3
1. Periyot: 31-11
Devre: 57-30
3. Periyot: 79-44
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu 3. hafta maçında Hatayspor, sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 87-56 yendi.
Bu sonuçla Hataypspor ikinci galibiyetini, Panathinaikos ise ikinci yenilgisini aldı.