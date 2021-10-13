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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / İsmail Şen - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Nikola Perlic, Josip Mkulic (Hırvatistan), Xhelal Mumini (Kosova)Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 5, Morgan 19, Pulliam 19, Nisa Yalçın 2, Razheva 13, Brych 8, Nur Nihan Dabakoğlu 4, Melike Yalçınkaya 4UNI Gyor: McDonald 27, Varga 4, Nagy...

ELAZIĞ (AA) - Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Nikola Perlic, Josip Mkulic ( Hırvatistan ), Xhelal Mumini (Kosova)

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 5, Morgan 19, Pulliam 19, Nisa Yalçın 2, Razheva 13, Brych 8, Nur Nihan Dabakoğlu 4, Melike Yalçınkaya 4

UNI Gyor: McDonald 27, Varga 4, Nagy 4, Weninger 10, Oroszova 7, Torok 6, Dombai 3, Markovic 6

1. Periyot: 28-23

Devre: 40-37

3. Periyot: 59-48

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Macaristan'ın UNI Gyor takımını 74-67 mağlup etti.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / İsmail Şen - Spor Haberleri
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