Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 23-11 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 37-24 önde gitmeyi başardı.
Final periyoduna da 52-45 üstün giren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 75-68 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki ikinci maçında 20 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Yunanistan'ın Iraklis takımıyla karşı karşıya gelecek.
AA / Berad Büyük - Spor Haberleri