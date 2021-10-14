Başkan Öztürk sporcularla - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Öztürk sporcularla

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Öztürk sporcularla

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Gençlik Merkezi kursları ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Gençlik Merkezi kursları ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Taşova Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki açılan güreş branşı, Gençlik Merkezi koordinesinde çalışmalarına başladı. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, antrenman yapan geleceğin şampiyon sporcularını ziyaret etti. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Gençlik Merkezi Müdürlüğü içerisinde yer alan bu tesisimizde çocuklarımızın boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamak için kurslar açtık. Bu tesisimizde 30 evladımız kurslardan istifade ediyor. Ben kurslarımıza katılan kardeşlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Biz daha sporcu, sağlıklı bir nesil yetişmesi için bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra sporcu çocuklarla sohbet ederek Taşova için hayırlı olması temennisinde bulundu. - AMASYA

Başkan Öztürk sporcularla

Başkan Öztürk sporcularla

Başkan Öztürk sporcularla

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Devlet Bahçeli
Magazin Bensu Soral
Spor Abdullah Avcı Ali Koç
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Kasapoğlu Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Öztürk sporcularla - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:33:34. #1.11#