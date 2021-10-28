Barcelona tarihinde örneği yok! Ronald Koeman'ın alacağı tazminata Süper Lig'de takım kuruluyor
Rayo Vallecano yenilgisi sonrası görevine son verilen Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman rekor bir tazminatın sahibi olacak. Katalan devi, Hollandalı hocaya 12 milyon euro ödeme yapacak. Tarihi tazminatın miktarının, Süper Lig ekibi Altay'ın 16 milyon euroluk kadro değerine çok yakın olması rakamın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Barcelona'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Ronald Koeman'a kesildi. Katalan deviyle peş peşe kötü sonuçlar alan ve lig tablosunda 9. sıraya kadar gerileyen Hollandalı hoca, takımdan kovulduğu için çarpıcı bir tazminatı sahibi olacak.
BARCELONA'NIN HOCA ADAYI XAVI
Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre; Barcelona kulübü, Ronald Koeman'ı kovduğu için Hollandalı hocaya, 12 milyon euro ödeyecek. Rayo Vallecano maçından önce, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Koeman'ı destekliyor olsa da alınan yenilgi bardağı taşıran son damla oldu ve deneyimli teknik direktörün görevine son verdi. Barcelona'yı kimin çalıştıracağı merak edilirken, adaylar arasındaki favori isim şu anda Al Sadd teknik direktörü ve Barcelona efsanesi Xavi Hernandez.