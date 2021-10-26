Barcelona'nın Boca Juniors'a Attığı En İyi Goller
Barcelona ve Boca Juniors bir yıl önce hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın adına düzenlenen Maradona Cup'da karşı karşıya gelecek. Maç Suudi Arabistan'ın başkenti Riyadh'da yer alan 25.000 seyirci kapasiteli Mrsool Park'da oynanacak.
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Barcelona ve Boca Juniors bir yıl önce hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın adına düzenlenen Maradona Cup'da karşı karşıya gelecek. Maç Suudi Arabistan'ın başkenti Riyadh'da yer alan 25.000 seyirci kapasiteli Mrsool Park'da oynanacak.
Dugout - Spor Haberleri