Bandırmaspor Başkanı Göçmez:

TFF 1. Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Mke Ankaragücü'nü konuk edecek Royal Hastanesi Bandırmaspor'da kulüp başkanı Onur Göçmez, maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde yönetim kurulu üyeleriyle gazetecilere açıklamalarda bulunan Göçmez, 3 yıl önce mücadele verdikleri döneme göre hem takım olarak hem oyun sistemi hem de rakipleri bakımından çok değişiklikler yaşandığını söyledi.

Saygı duydukları bir ekiple puan mücadelesine gireceklerini belirten Göçmez, "Çok güzel, çok zevkli bir maç olacak. Kanımca TFF 1. Lig'deki en mücadeleci, en renkli bir maç bizi bekliyor. Hak edenin kazanacağı, başka faktörlerin devreye girmeyeceği bir maç olsun. MKE Ankaragücü karşısında hedefimiz tabii ki galibiyet." dedi.

Göçmez, sakatlık ve yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen futbolcularının durumlarının düzeldiğini, maça sadece grip olan Lokman Gör'den yoksun çıkacaklarını anlattı.

İdari konulara değinen Göçmez, şöyle konuştu:

"3 yıl önce kurumsallaşma adı altında bahsettiğimiz ilklerden birinde, Bandırmaspor Kulübü Başkanlığı, TOKİ'deki binamızda bir aylık çalışma ile tek merkezden yönetilmeye başladı. Çarşı binamızı kapattık, bütün idari ofislerimizi buraya taşıdık. Sportif direktörleri burada, sosyal tesislerimiz de burada artık tam aile olduk. Bugün itibarıyla hiçbir futbolcumuzun zamanı gelen alacağı ve prim alacağı yok. Bu şehir, yönetim kurulumuzun hedef ve amaçlarının ne olduğunu anlamıştır. Hedefimiz tek, şapkamız tek, mücadelemiz tek; o zaman hep beraber bu tek savaş için tek mücadele için birlik olalım. Bizim tek mücadelemiz, Bandırmaspor'u Türkiye'nin her yerinde ismimizden dolayı gururla temsil etmek. Bizi lütfen kimse sıralamada bir yerlere koymasın, bizim tek hedefimiz, tek savaşımız bu. Hiçbir takım karşısında da ezik futbol oynamayacağız, 90 dakika savaşacağız ve mücadele edeceğiz."