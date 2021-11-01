Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

Balıkesir'de Amatör Futbol heyecanı uzun bir aranın ardından hafta sonu oynanan maçlarla başladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de Amatör Futbol heyecanı uzun bir aranın ardından hafta sonu oynanan maçlarla başladı.

Balıkesir Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçlarla amatör futbola gönül veren sporseverler yeniden tribündeki yerlerini aldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan amatör futbol maçları yeniden başladı. Ali Hikmet Paşa Spor tesislerinin bakımda olması nedeniyle maçlar Balıkesir Üniversitesi Stadyumuna alındı. Pazar günü 2 maça ev sahipliği yapan Balıkesir Üniversitesinde Şabanlarspor-Balya Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor- Altınovaspor maçları oynandı.

Oynanan maçların ardından haftanın sonuçları ise şu şekilde oluştu;

Süper Amatör Lig A grubu;

1966 Edremitspor 3-0 Yeni Sanayispor

Dursunbey Belediyespor 2-3 Küçükköyspor

Gaziosmanpaşa 2-2 Altıonovaspor

Gömeç Belediyespor 1-0 Barbarossefa

Adaspor 1-0 Havran Fatih Belediyespor

Süper Amatör Lig B grubu;

Şabanlarspor 0-7 Balya Belediyespor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1-0 Susurlukspor

Gönen Reşadiye 3-1 Bandırma Sanayispor

Sındırgı Belediyespor 2-0 Gönen Karşıyakaspor

Kepsut Belediyespor 2-0 Erdekspor

Bölgesel Amatör Lig Bölge 8 Grup 2 ;

Ayvalıkgücü Belediyespor 1-0 Bandırma Etispor

Bigadiç Belediyespor 0-2 Bigaspor

Burhaniye Belediyespor 1-0 Altınova Belediyespor

Yalova Kadıköyspor 0-0 Gönen Belediyespor - BALIKESİR

Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title