Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Mustafa AKIN/

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halit Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildi.

4'üncü dakikada Pelkas'ın ortasında penaltı noktasında topu göğsüyle yumuşatan Serdar Dursun'un dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

NOVAK KARARI DÜZELTTİRDİ

Tribünlerde yer alan sarı lacivertli taraftarlar, mücadelenin son anlarında teknik direktör Vitor Pereira'yı istifaya davet etti. Taraftarlar sonrasında ise hep bir ağızdan "Ali Koç ve yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunarak tepkilerini dile getirdi. Ayrıca futbolcuların taraftarlara doğru yönelmesinin ardından taraftarlar futbolcuları ıslıkladı ve tepki gösterdi.