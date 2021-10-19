Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Antwerp'le karşılaşacağı maç seyircisiz oynanacak
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile deplasmanda oynayacağı maç UEFA'nın Belçika kulübüne verdiği ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, 21 Ekim Perşembe günü deplasmanda Royal Antwerp'le karşılaşacak. UEFA kritik maç öncesinde Belçika kulübüne seyircisiz oynama cezaası verdi.
BİLET SATIŞI YAPILMAYACAK
Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihinde verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir. Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.