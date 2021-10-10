Avrupa'dan iki kulüp, Galatasaray'ın kapısını Kerem için çalacak! İşte teklif edecekleri rakam
Fransa Ligue 1 ekipleri Lyon ve Nantes, Galatasaray'a Kerem AKtürkoğlu transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor. İki Fransız kulübünün sarı-kırmızılılara ocak ayında 6 milyon euro teklif etmesi beklenirken, sonraki satıştan pay maddesinin de sözleşmesinde yer alacağı öğrenildi.
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına giren Kerem Aktürkoğlu için teklifler gelmeye başlıyor. Genç yıldızın transferini bitirmek için Lyon ve Nantes'ın rekabet halinde olduğu ifade edildi.
Fanatik'in haberine göre; Nantes ve Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını 6 milyon euro ile çalacak. Şu an itibarıyla Nantes'ın bu Transfer konusunda daha istekli olduğu belirtiliyor. Ancak iki kulüp de pazarlığa açık ve görüşmelerin bir süre devam etmesi bekleniyor.
Nantes cephesinde Kerem'le ilgili olarak oyuncunun bir iki yıl içerisinde 20-25 milyon euro gibi çok daha yüksek rakamlar karşılığında satılma planları var. Bu nedenle genç oyuncunun bir sonraki satışından pay da teklif paketine dahil edilecek. Lyon'un da benzer bir formül hazırladığı, gelen haberler arasında. Bir önceki sezonun devre arasında Ozan Kabak'ın Stuttgart'a 11 milyon euroya satışına onay veren Galatasaray'ın, Kerem'e gelecek teklifler karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu haline geldi.
Nantes ve Lyon temsilcileri Kerem Aktürkoğlu'na yönelik teklif paketini hazırlarken, Galatasaray cephesi de oyuncuya taliplerin artmasıyla beraber, sözleşme yenileme çalışmalarına başladı. Yıllık 900 bin lira ile şu an mevcut kadronun en az kazanan ismi olan 22 yaşındaki futbolcunun, kulüpten gelen ilk teklifi geri çevirdiği, ardından teklifin 7 milyon TL artı bonuslarla birlikte toplam 9 milyon liraya çekildiği öğrenildi. Kerem, bu bedeli kabul etse de bu kez de serbest kalma krizi ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi'nin sözleşmeye 15 milyon euro serbest kalma maddesi eklemek istediği, Kerem'in menajerinin bu rakamı çok yüksek bulduğu kaydedildi. Kulübe yakın kaynaklar, görüşmelerin 1 hafta içinde olumlu sonuçlanacağını ifade ediyor.