Avrupa'dan iki kulüp, Galatasaray'ın kapısını Kerem için çalacak! İşte teklif edecekleri rakam

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına giren Kerem Aktürkoğlu için teklifler gelmeye başlıyor. Genç yıldızın transferini bitirmek için Lyon ve Nantes'ın rekabet halinde olduğu ifade edildi.

NANTES TRANSFER KONUSUNDA DAHA İSTEKLİ

Fanatik'in haberine göre; Nantes ve Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını 6 milyon euro ile çalacak. Şu an itibarıyla Nantes'ın bu Transfer konusunda daha istekli olduğu belirtiliyor. Ancak iki kulüp de pazarlığa açık ve görüşmelerin bir süre devam etmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN VERECEĞİ YANIT MERAK EDİLİYOR

Nantes cephesinde Kerem'le ilgili olarak oyuncunun bir iki yıl içerisinde 20-25 milyon euro gibi çok daha yüksek rakamlar karşılığında satılma planları var. Bu nedenle genç oyuncunun bir sonraki satışından pay da teklif paketine dahil edilecek. Lyon'un da benzer bir formül hazırladığı, gelen haberler arasında. Bir önceki sezonun devre arasında Ozan Kabak'ın Stuttgart'a 11 milyon euroya satışına onay veren Galatasaray'ın, Kerem'e gelecek teklifler karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu haline geldi.

GALATASARAY, KEREM'İN SÖZLEŞMESİNE 15 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ KOYMAK İSTİYOR

Nantes ve Lyon temsilcileri Kerem Aktürkoğlu'na yönelik teklif paketini hazırlarken, Galatasaray cephesi de oyuncuya taliplerin artmasıyla beraber, sözleşme yenileme çalışmalarına başladı. Yıllık 900 bin lira ile şu an mevcut kadronun en az kazanan ismi olan 22 yaşındaki futbolcunun, kulüpten gelen ilk teklifi geri çevirdiği, ardından teklifin 7 milyon TL artı bonuslarla birlikte toplam 9 milyon liraya çekildiği öğrenildi. Kerem, bu bedeli kabul etse de bu kez de serbest kalma krizi ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi'nin sözleşmeye 15 milyon euro serbest kalma maddesi eklemek istediği, Kerem'in menajerinin bu rakamı çok yüksek bulduğu kaydedildi. Kulübe yakın kaynaklar, görüşmelerin 1 hafta içinde olumlu sonuçlanacağını ifade ediyor.

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