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Avrupa'daki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe! Galatasaray'ı sahasında farka boğdular

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Avrupa'daki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe! Galatasaray'ı sahasında farka boğdular

FIBA Kadınlar Euroleague B grubu ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 89-69'luk skorla mağlup etti. Fenerbahçe'de Alina Iagupova 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

FIBA Kadınlar Euroleague'in ilk haftasında B Grubu'ndaki Türk derbisinde Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Galatasaray'la karşılaştı. Rakibine 2 sayı fark atan sarı-lacivertliler karşılaşmayı 89-69 kazandı.

IAGUPOVA PERFORMANSIYLA MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe'de Alina Iagupova 29 sayıyla maçın en skoreri olurken, Kayla McBride 21, Elizabeth Williams 18 sayı üretti. Galatasaray'da ise Tina Krajisnik 23, Pelin Bilgiç sayıyla oynadı. Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile eski başkanlardan Faruk Süren, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yöneticiler Selahattin Baki ile Kemal Danabaş takip etti.

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