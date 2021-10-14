Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving'in kaybı tam 15 milyon dolar

Yıllık maaşı 33 milyon dolar olan Kyrie Irving'in bu nedenle yaklaşık 15 milyon dolarlık bir kayıp yaşayacağı ifade edildi.

Kyrie Erving, "Ben aşı olmayacağım" açıklamasıyla dikkat çekmişti. NBA'de mücadele etmesi için bu aşıyı olması gerekiyor. Bazı eyaletlerde kural daha farklı. Kyrie, New York eyalet yasaları sebebiyle takımının antrenmanlarına ve iç saha maçlarına katılamayacak. Bu sebeple 33 milyon dolarlık kazancının 15 milyon eurosunu kayıp vereceği öne sürüldü.

"MÜSLÜMAN OLDUM"

Yıldız oyuncu geçtiğimiz aylarda artık İslam dinine mensup olduğunu açıklamıştı. Kyrie, öncesinde ateist olduğunu ve uzaylılara inandığını açıklamıştı.

"DAYATMALAR VAR"

Kyrie, son olarak şu açıklamayı yaptı: Doğru olana inananların yanındayım. Herkes, kendisi için en iyisi olduğunu düşündüğü şeyi savunma hakkına sahip. Şu an yaşananların dünyamızı nasıl böldüğünü görmek çok üzücü... İnsanlar, yetki sahiplerinin dayatmalarından dolayı işlerini kaybetmeye devam ediyor."

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