Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı - Haberler Spor
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Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor
Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

2021 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - 2021 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde PWR Balata'nın sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın ikinci yarışında, 28 sporcu mücadele etti.

Birincilik kupasını Doğukan Manço'nun kaldırdığı yarışlarda, Fahim Reza ikinci, Ertekin Tekneci ise üçüncü oldu.

Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Kocaeli'de yapıldı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor Haberleri
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