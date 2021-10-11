ANTALYA (AA) - Antalya'da 206 sporcunun katılımıyla Kepez ilçesinde başlayan ve Feslikan Yaylası'nda son bulan "Toros Keçisi Tırmanış Yarışı" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi ve Kampa Organizasyon iş birliğiyle gerçekleştirilen bisiklet yarışına İngiltere, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 206 sporcu katıldı.

DokumaPark'ta bir araya gelen ve start alan sporcular Konyaaltı ilçesindeki Feslikan Yaylası'nda tamamlanacak turda 42 kilometrede 3 saat sınırlamasına karşı yarıştı.

Yarışta, 30- 39 yaş kategorisinde katılan Muhammet Eyüp Karagöbek birincilik elde etti.

19-29 yaş kategorisinde katılım sağlayan Emir Uzun ikinci olurken, aynı kategoride katılan Ömer Öztürk ise yarışı üçüncülükle tamamladı.

Sporculara destek olmak için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yarışa kendi bisikletiyle katıldı.

Bisiklet yarışı başlamadan önce sporculara başarılar dileyen Başkan Tütüncü, "Hem hareketli yaşama dikkat çekmek istedik, hem de sizlerle birlikte hoşça bir vakit geçirmek istedik. Güzel bir gün diliyorum. Kazasız belasız tamamlayalım çok daha güzel günlerde birlikte olalım. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.