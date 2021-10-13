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Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Kemal Güleş: Hedefimiz Dünya Kupası

Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Haberler | Spor
Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Kemal Güleş: Hedefimiz Dünya Kupası

Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Kemal Güleş, Avrupa şampiyonluğunu kazandıktan sonra hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.

ŞIRNAK (DHA) - Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Kemal Güleş, Avrupa şampiyonluğunu kazandıktan sonra hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.

Şırnak'ta 2011'de inşaat alanındaki kayanın üzerine düşmesi sonucu bacağını kaybeden Kemal Güleş'in hayatı, tanıştığı ampute futbolla değişti. Kendisi için bir tutku olan futbolla hayallerinin peşinden koşan 22 yaşındaki oyuncu, milli takımda kalıcı olmak için aralıksız çalışıyor. Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Kemal Güleş, "Avrupa Şampiyonu olduktan sonra gözümüzü hemen Dünya şampiyonluğa çevirdik. 2022 yılında ülkemizde yapılması planlanan Dünya Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Milli takımla 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa şampiyonluğu ve 2018'de dünya ikinciliği mutluluğunu yaşadığını vurgulayan genç futbolcu Kemal Güleş, "Tek ayağımla nasıl futbol oynayabileceğimi bilmiyordum. 'Herhalde benimle dalga geçiyorlar' diyordum. Henüz 12-13 yaşındaydım. Ondan sonra futbola başladım, o gün bugündür futbolun içinden çıkamıyorum. Milli takıma yükselme hedefim vardı, seçildim. Bundan sonra artık inşallah kalıcı olmayı düşünüyorum. Osman hocam biraz daha gençler üzerinde duruyor. Avrupa şampiyonu olduk. Hedefimiz artık Dünya Kupası'nı almak. Ampute futbol, dünyada Türkiye'den sorulacak" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Spor Haberleri
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