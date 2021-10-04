Amatör Spor haftası yürüyüşü yapıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amatör Spor haftası yürüyüşü yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Amatör Spor haftası yürüyüşü yapıldı

DÜZCE (İHA) – Ekim ayının ilk haftası olarak kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri Düzce'de başladı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Ekim ayının ilk haftası olarak kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri Düzce'de başladı. Haftanın açılışı kortej yürüyüş ile başlarken, Anıtpark meydanında çeşitli gösteriler düzenlendi.

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzce'de de çeşitli etkinlikler ile başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da katıldığı etkinliklere Düzce belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, ASFK Düzce Şubesi Başkanı Erdoğan Bıyık ve sporcular katılım sağladı. Anıtpark Meydanından başlayan yürüyüş Nurettin Zafer stadına kadar devam etti. Nurettin Zafer Stadyumunda ise ilk program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinliklerde konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık, "2013 yılından bu yana kutladığımız Amatör Spor Haftası etkinliğine hoş geldiniz. Amatör haftası ilimizde ve Türkiye'de her yaşta insanın düzenli spor yapabilmesi için her türlü spor aktivesine çekmeye çalışıyoruz. Amatör spor haftası gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve birlik ve beraberliğimizi üst seviyeye çıkarmaya amaçlıyoruz. Son zamanlarda artan tesisleşmeyle birlikte bugünün amatörlerini yarının profesyonellerine dönüştürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"29 bine yakın lisanslı sporcu var"

Programda konuşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise il genelinde yaklaşık 29 bin lisanslı sporcunun olduğunu belirterek, "İlimizde şuanda 152 spor kulübü, 29 bine yakın lisanslı sporcu ile sporun her branşından faaliyet gösteren gurur tablosudur. Amatör spor haftasında gençlerimizin her branşta gelişmesi için Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü olarak onları desteklemeye hazırız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, halk oyunları ve çocukların spor gösterileri ile devam etti. - DÜZCE

Amatör Spor haftası yürüyüşü yapıldı

Amatör Spor haftası yürüyüşü yapıldı

Amatör Spor haftası yürüyüşü yapıldı

Amatör Spor haftası yürüyüşü yapıldı

Amatör Spor haftası yürüyüşü yapıldı

Amatör Spor haftası yürüyüşü yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Alex Teixeira
Magazin Ebru Şallı Pınar Deniz Şafak Sezer Amelia Hamlin
Spor Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Amatör Spor haftası yürüyüşü yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:42:56. #1.17#