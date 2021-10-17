Altınordu'dan Alsancak Stadı için gazete ilanı

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

İZMİR'de çürük olduğu için 7 yıl önce kapatılıp yıkıldıktan sonra Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yerinde yeniden yapılan Alsancak Stadı'nın açılmasına günler kala stadyum arazisinde pay sahibi olduğunu savunan TFF 1'inci Lig'deki Altınordu, gazetelere ilan vererek stadın yarısını talep etti. Alsancak Stadı'nın son kiracısı konumundaki Süper Lig'deki Altay ile yeni stadyumda hak sahibi olma konusunda yıllardır çekişme içinde olan Altınordu, verdiği ilanda 1962 yılında devletle kulüp arasında yapılan protokolün halen geçerliliğini koruduğunu savundu.

Kırmızı-lacivertliler, "Bu protokole göre kullanım hakkı kulübümüze ait İzmir Alsancak semtinde bulunan 15.500 metrekarelik Altınordu Halk Sahası'nın devredilmesi karşılığında, Devletimiz kulübümüze, İzmir Alsancak Stadı'nın bina ve saha kullanım hakkının 1/2'sini vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir" ifadelerine yer verdi.