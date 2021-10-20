Altay'ın kalesi gole açık

GAZİANTEP (DHA) - Süper Lig'de üst üste aldığı Gaziantep FK ve Vavacars Fatih Karagümrük mağlubiyetleriyle 3'üncü sıradan 8'inci basamağa gerileyen Altay, oynadığı 9 karşılaşmada sadece 1 kez kalesini gole kapattı. Bir tek sezonun ilk haftasında evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı 8 müsabakada rakiplerine gol izni verdi. İzmir temsilcisi 9 maçta kalesinde toplam 14 gol gördü. Hücumda rakiplerine karşı etkili bir performans sergileyen İzmir ekibi, savunma performansıyla sınıfı geçemedi.

Defansın ortasında 41 yaşının içindeki İbrahim Öztürk'ün yanı sıra Björkander, Thiam gibi isimleri deneyen Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin büyük umutlarla transfer ettirdiği Polonyalı kaleci Mateusz Lis de ilk 9 haftada vasat bir performans sergiledi. Ekstra kurtarışlar yapmayan kaleci Lis zaman zaman hatalı goller yediği şeklinde eleştirildi. Siyah-beyazılarda stoper Murat Akça'nın sakatlanıp 4 hafta takımdan ayrı kalacak olması nedeniyle cuma günü Malatya deplasmanında İbrahim ya da Björkander'in ilk 11'de şans bulması bekleniyor.