Altay'ın kalesi gole açık - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay'ın kalesi gole açık

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay'ın kalesi gole açık

Süper Lig'de üst üste aldığı Gaziantep FK ve Vavacars Fatih Karagümrük mağlubiyetleriyle 3'üncü sıradan 8'inci basamağa gerileyen Altay, oynadığı 9 karşılaşmada sadece 1 kez kalesini gole kapattı.

GAZİANTEP (DHA) - Süper Lig'de üst üste aldığı Gaziantep FK ve Vavacars Fatih Karagümrük mağlubiyetleriyle 3'üncü sıradan 8'inci basamağa gerileyen Altay, oynadığı 9 karşılaşmada sadece 1 kez kalesini gole kapattı. Bir tek sezonun ilk haftasında evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı 8 müsabakada rakiplerine gol izni verdi. İzmir temsilcisi 9 maçta kalesinde toplam 14 gol gördü. Hücumda rakiplerine karşı etkili bir performans sergileyen İzmir ekibi, savunma performansıyla sınıfı geçemedi.

Defansın ortasında 41 yaşının içindeki İbrahim Öztürk'ün yanı sıra Björkander, Thiam gibi isimleri deneyen Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin büyük umutlarla transfer ettirdiği Polonyalı kaleci Mateusz Lis de ilk 9 haftada vasat bir performans sergiledi. Ekstra kurtarışlar yapmayan kaleci Lis zaman zaman hatalı goller yediği şeklinde eleştirildi. Siyah-beyazılarda stoper Murat Akça'nın sakatlanıp 4 hafta takımdan ayrı kalacak olması nedeniyle cuma günü Malatya deplasmanında İbrahim ya da Björkander'in ilk 11'de şans bulması bekleniyor.


Altay'ın kalesi gole açık

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir

Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir

 TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi

TFF ceza yağdıracak! Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ye sevk edildi

 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı sonuç verdi! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı sonuç verdi! Metin Tokat, MHK üyeliğinden istifa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title