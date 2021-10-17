Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü - Haberler Spor
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Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte soyunma odasına giden sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır, tribündeki bordo-mavili taraftarlarla tartıştı.

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olarak liderliği bordo-mavililere kaptırdı. Sarı-lacivertlilerde kaleci Altay maçın sona ermesiyle birlikte Trabzonspor taraftarıyla tartışma yaşadı.

TRİBÜNLERE EL HAREKETİ YAPTI

Sosyal medyada ht4lovers hesabından paylaşılan görüntüde, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Altay Bayındır'a soyunma odasına giderken tribünlerden bağırıldı. Genç kaleci bunun üzerine tribüne doğru el hareketleri yaptı. Bu hareketler sonrası sinirden deliye dönen taraftarlar genç kaleciye küfürler savurdu.

Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü
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