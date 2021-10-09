Alpaslan Öztürk'ün başı dertte! Rumenler özür bekliyor
Rize deplasmanında son saniye golü atan Morutan'ın fotoğrafını 'Aferin len chicken' notu ve Ebru Gündeş'ten 'Çingenem' şarkısıyla paylaşan Alpaslan Öztürk, soruna yol açtı. Rumenler, Alpaslan'ın paylaşımına tepki gösterdi ve özür bekliyor.
Alpaslan Öztürk, Rize maçından sonra Morutan ile birlikte çektirdiği fotoğrafa şarkıcı Ebru Gündeş'ten "Çingenem" şarkısını ekledi. Altına da "Aferin len chicken" notunu düştü. Bu paylaşım Romanya'da geniş yankı buldu.
Akşam'ın haberine göre; kullanılan ifadeyi ırkçılık olarak değerlendiren Rumenler, Alpaslan Öztürk'e tepki gösterdi. Rumenlerin Çingene olarak görülmesinin rahatsızlık yarattığını belirten Rumen basını, Alpaslan Öztürk'e Morutan'dan özür dilemesi çağrısı yaptı.
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